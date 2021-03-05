В «Спартаке» отреагировали на информацию о готовности Тедеско переподписать контракт

В «Спартаке» отреагировали на информацию о готовности главного тренера красно-белых Доменико Тедеско переподписать контракт с клубом. Ранее Metaratings сообщил о том, что Тедеско был готов подписать новый контракт со «Спартаком» с зарплатой € 2,5 млн в год.



«Информация о готовности Тедеско переподписать контракт на улучшенных условиях не соответствует действительности. Стороны не дошли до обсуждения нового возможного соглашения из-за позиции главного тренера», — сказал глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.

Широков: «Спартак» мог бы возглавить Валера Карпин или Лео Слуцкий