В «Спартаке» отреагировали на информацию о готовности Тедеско переподписать контракт

В «Спартаке» отреагировали на информацию о готовности главного тренера красно-белых Доменико Тедеско переподписать контракт с клубом. Ранее Metaratings сообщил о том, что Тедеско был готов подписать новый контракт со «Спартаком» с зарплатой € 2,5 млн в год.
«Информация о готовности Тедеско переподписать контракт на улучшенных условиях не соответствует действительности. Стороны не дошли до обсуждения нового возможного соглашения из-за позиции главного тренера», — сказал глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.
- 5 марта 2021
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