Квинси Промес: сначала никто в семье не мог поверить, что возвращение в Россию возможно

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей семье и её реакции на его возвращение в стан красно-белых в минувшее зимнее трансферное окно.
«Дочкам восемь и семь лет. Сыну — три. Старшая занимается танцами, средняя — гимнастикой, делает сальто и всякое такое. А из пацана, надеюсь, получится футболист. Но пока не уверен, пусть немного подрастёт. Как только получится решить вопрос с визами, семья сразу приедет в Россию. Рождение сына, когда «Спартак» оформил чемпионство? О да, те дни не забуду никогда, это было двойное счастье! Когда сын станет постарше, я объясню, в какой особенный момент он появился на свет.
Как семья отреагировала на новость о возвращении в Россию? Сначала никто не мог поверить, что такое возможно. Но сейчас все близкие рады», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».
- 5 марта 2021
-
13:38
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:49
-
12:39
-
12:34
-
12:29
-
12:20
-
12:01
-
12:01
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:35
-
10:26
-
10:21
-
09:58
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
08:31
-
08:14
-
08:03
-
07:52
-
05:16
-
04:08
-
02:52