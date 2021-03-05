Квинси Промес: сначала никто в семье не мог поверить, что возвращение в Россию возможно

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей семье и её реакции на его возвращение в стан красно-белых в минувшее зимнее трансферное окно.



«Дочкам восемь и семь лет. Сыну — три. Старшая занимается танцами, средняя — гимнастикой, делает сальто и всякое такое. А из пацана, надеюсь, получится футболист. Но пока не уверен, пусть немного подрастёт. Как только получится решить вопрос с визами, семья сразу приедет в Россию. Рождение сына, когда «Спартак» оформил чемпионство? О да, те дни не забуду никогда, это было двойное счастье! Когда сын станет постарше, я объясню, в какой особенный момент он появился на свет.



Как семья отреагировала на новость о возвращении в Россию? Сначала никто не мог поверить, что такое возможно. Но сейчас все близкие рады», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».

Квинси Промес: про меня пишут много плохих новостей, но это всё «бла-бла-бла»