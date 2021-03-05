Квинси Промес: про меня пишут много плохих новостей, но это всё «бла-бла-бла»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, что с ним происходило в течение последних двух с половиной лет. В это время он играл в Европе, а в минувшее зимнее трансферное окно вернулся в московский клуб.
«Я скучал по «Спартаку» — вот что происходило! Ещё стал немного старше. И перешёл из «Севильи» в «Аякс»: это было важное событие. Больше ничего особенного. Новых титулов почти не выиграл, только Суперкубок Нидерландов. В последнее время про меня пишут много плохих новостей, и кто-то может подумать, что это важно. Но нет, это всё «бла-бла-бла», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».
В конце 2020 года стало известно об инциденте с участием Промеса, произошедшем в июле. Квинси побывал на семейной вечеринке, во время которой один гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, а затем освободили. В настоящее время следствие продолжается.
Ранее в «Спартаке» рассказали, что будет, если Промеса осудят в Нидерландах.
- 5 марта 2021
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