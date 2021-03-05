Гамшик и «Гётеборг» достигли договорённости. Игроком интересовались ЦСКА и «Локомотив»

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик близок к переходу в «Гётеборг», сообщает Expressen. Игрок достиг устной договорённости со шведским клубом о переходе. В ближайшие дни он прибудет в Швецию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.



Сообщалось, что Гамшик может перейти в московский «Локомотив» или ЦСКА. В услугах Гамшика были лично заинтересованы главный тренер «Локомотива» Марко Николич и генеральный директор клуба Владимир Леонченко.



Игроком «Далянь Ифан» Гамшик стал год назад. По сообщениям СМИ, «Наполи» получил за своего лидера € 20 млн. В минувшем сезоне чемпионата Китая Марек провёл 14 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. Он является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей.

ЦСКА вёл переговоры с Мареком Гамшиком