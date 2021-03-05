Скотт Паркер: футбол пытаются сделать стерильным и нереалистичным. VAR убивает радость

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал спорное решение арбитра в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1). Во втором тайме судья матч Дэвид Кут отменил гол команды Паркера по причине сомнительной игры рукой, трактуя эпизод по обновлённому правилу.
«Это сумасшедшее правило, я на него жалуюсь. Мы хотим, чтобы наша лига была самой зрелищной в мире, чтобы были голы. Я не знаю, что Лемина мог сделать в такой ситуации.
Нужен здравый смысл. Футбол пытаются сделать таким вычищенным и стерильным, что он становится нереалистичным.
Мы хотим видеть голы и радость, но, к моему сожалению, VAR убивает всё это. Теряются эмоции от игры, которую мы очень любим именно за эмоции», – приводит слова Паркера BBC.
Напомним, Скотт Паркер был номинирован на звание лучшего тренера АПЛ в феврале.
- 5 марта 2021
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