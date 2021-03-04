«Тоттенхэм» благодаря автоголу обыграл «Фулхэм» в матче 33-го тура АПЛ
В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур». В лондонском дерби победу одержали «шпоры» — 1:0.
Победный гол «Тоттенхэм» забил на 19-й минуте матча — полузащитник Деле Алли отпасовал низом на левый край чужой штрафной на набежавшего Сон Хын Мина — южнокорейский нападающий прострелил в центр на того же Алли, после удара которого мяч попал в защитника хозяев Олуватосина Адарабиойо и отскочил в ворота. Автогол.
Видео автогола в матче «Фулхэм» — «Тоттенхэм».
Подопечные Жозе Моуринью набрали в 26 матчах 42 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (23) — на 18-м месте, отставая от зоны вылета на три очка.
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