Дядюн: мой внутренний возраст не такой, как в паспорте, а колено — как у 19-летнего

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн, повредивший крестообразную связку колена, рассказал о своём восстановлении после операции.
«Три дня назад меня успешно прооперировали в Германии. Ещё неделю я буду тут находиться. Все хорошо. Врачам колено моё понравилось, говорят, как у девятнадцатилетнего парня. Перспективы по восстановлению хорошие. Придётся пройти реабилитацию. Нудно, но это нужно, и я это понимаю. Нахожусь в прекрасном расположении духа.
Травму на ровном месте получил. Сначала переживал, почему так произошло. Значит, так судьбе угодно, чтобы я сделал паузу и посмотрел на футбол со стороны, чтобы остепенился и понял, что футбол должен стать другим, и моё колено должно стать другим, должно стать сильнее, чем раньше.
Что касается заканчивающегося летом контракта, то разговоры были и ещё будут. Сейчас главное восстановиться, а контракт — это уже второй вопрос. Повреждение связки – такое дело, что, возможно, она долго будет приживаться. Когда организм мой скажет: «Давай, ты можешь, Дядь», я сразу выскочу на поле.
К сожалению, в России смотрят на возраст в паспорте, но моё окружение знает, что мой внутренний возраст не такой, как в паспорте. Посмотрите на Ибрагимовича, на Италию, где 32 года — это средний возраст игроков. Раньше с такими операциями и травмами футболисты уже заканчивали, а сейчас уже другое время, и футболисты стали другими, и медицинские возможности выше», — приводит слова Дядюна Sport24.
Подмосковные «Химки» в 20 матчах набрали 28 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42). В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (37) и «Сочи» (36).
- 5 марта 2021
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