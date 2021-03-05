«Арсенал» сообщил об убытках в размере € 55,3 млн за прошлый финансовый год

Лондонский «Арсенал» в отчётах сообщил об убытках клуба за прошлый финансовый год, который закончился 31 мая 2020-го.

Убытки составили £ 47,8 млн (€ 55,3 млн), из которых £ 35 млн (€ 40,5 млн) — потери из-за пандемии коронавируса. Часть убытков удалось компенсировать за счёт экономии на расходах, в том числе и благодаря снижению заработной платы футболистов на 12,5%.

Увольнение главного тренера Унаи Эмери и назначение вместо него Микеля Артеты обошлось «Арсеналу» в £ 10,4 млн (€ 12 млн).



«Воздействие пандемии распространилось и на сезон-2020/2021. Матчи по-прежнему проводятся без присутствия болельщиков, и, следовательно, клуб работает без одного из основных источников дохода. С конца года группа компаний Kroenke Sports & Entertainment рефинансировала свои облигации финансирования стадионов и предприняла ряд мер по сокращению затрат», — говорится в отчёте.