«Арсенал» хочет купить лучшего бомбардира Чемпионшипа за € 35 млн

Нападающий «Брентфорда» Иван Тони может пойти на повышение ближайшим летом. В услугах 24-летнего англичанина заинтересован лондонский «Арсенал», информирует Football.London.

«Брентфорд» занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, а Иван Тони, забив в 33 матчах 25 голов, лидирует в гонке бомбардиров. Также на его счету девять голевых передач.

Форвардом интересуется не только «Арсенал», но ещё и «Вест Хэм Юнайтед». «Брентфорд» намерен выручить за свою главную звезду € 35 млн. Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.

В сезоне-2015/2016 Иван Тони выступал за «Ньюкасл Юнайтед» и успел провести два матча в АПЛ, но закрепиться в стане «сорок» не сумел.

«Арсенал» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.