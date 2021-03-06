«Шальке» не смог обыграть «Майнц» в дебютном матче Граммозиса. У команды 10 очков

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» сыграл вничью с «Майнцем». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 0:0.
Матч стал для «Шальке» первым под руководством нового главного тренера Димитриоса Граммозиса, который был назначен 2 марта.
«Шальке» в 24 матчах набрал 10 очков и занимает последнее место в таблице Бундеслиги. Гельзенкирхенцы продлили свою серию без побед до 10 матчей. «Майнц» (18) находится на 16-м месте.
Граммозис стал пятым главным тренером «Шальке» в сезоне-2020/2021. Прошлый наставник «горняков» Кристиан Гросс был отправлен в отставку в конце февраля. Он проработал на тренерском мостике команды около двух месяцев. «Шальке» стал первым клубом из Бундеслиги, который будет тренировать Граммозис. Ранее 42-летний грек работал с «Дармштадтом» и второй командой «Бохума».
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