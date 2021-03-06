«Один рекорд будет побит». Сульшер о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
«На данный момент они — единственная команда, опережающая нас, поэтому мы хотим отобрать у них очки и приблизиться к ним. Сейчас они переживают фантастический период. Они в отличной форме – 21 победа подряд. У нас 21 выездная игра в чемпионате Англии без поражений, так что один рекорд будет побит. Посмотрим, какой именно», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 65 очков. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь находится на втором месте, записав в свой актив 51 очко.
Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 7 марта.
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