«Один рекорд будет побит». Сульшер о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«На данный момент они — единственная команда, опережающая нас, поэтому мы хотим отобрать у них очки и приблизиться к ним. Сейчас они переживают фантастический период. Они в отличной форме – 21 победа подряд. У нас 21 выездная игра в чемпионате Англии без поражений, так что один рекорд будет побит. Посмотрим, какой именно», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 65 очков. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь находится на втором месте, записав в свой актив 51 очко.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 7 марта.