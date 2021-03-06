Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Один рекорд будет побит». Сульшер о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Ман Сити»

«Один рекорд будет побит». Сульшер о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Ман Сити»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«На данный момент они — единственная команда, опережающая нас, поэтому мы хотим отобрать у них очки и приблизиться к ним. Сейчас они переживают фантастический период. Они в отличной форме – 21 победа подряд. У нас 21 выездная игра в чемпионате Англии без поражений, так что один рекорд будет побит. Посмотрим, какой именно», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 65 очков. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь находится на втором месте, записав в свой актив 51 очко.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 7 марта.

Вице-президент «МЮ»: прогресс, достигнутый Сульшером и игроками в этом сезоне, очевиден
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021