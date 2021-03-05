Вице-президент «МЮ»: прогресс, достигнутый Сульшером и игроками в этом сезоне, очевиден

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился мнением о состоянии футбола в условиях пандемии, а также отметил работу главного тренера своей команды Уле-Гуннара Сульшера.

«Прошёл почти год с момента нашего последнего матча с болельщиками на «Олд Траффорд». Мы размышляем о чрезвычайно сложных 12 месяцах для футбола и общества в целом. Быстрое внедрение вакцин в Великобритании и за ее пределами вселяет в нас уверенность в том, что сейчас мы находимся на пути к нормальной жизни, включая возвращение болельщиков на стадионы.

Хотя сбои в нашей деятельности остаются существенными, мы удовлетворены огромной стойкостью, которую клуб продемонстрировал во время пандемии, подкрепленной самоотверженностью наших сотрудников и силой нашего коммерческого бизнеса. Нам напомнили о важности футбола как источника общества, развлечения и гордости для болельщиков по всему миру, даже несмотря на то, что мы очень скучали по ним на «Олд Траффорд».

Прогресс, достигнутый Оле и игроками в этом сезоне, очевиден, и наша процветающая академия и женская команда также добавляют оптимизма, который мы испытываем в отношении будущего на поле и за его пределами», – цитирует Вудворда Manchester Evening News.