Маркиньос: Мбаппе лучше без Неймара? Нет, мы должны прекратить эту чушь

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос ответил на вопрос о том, забивает ли Килиан Мбаппе больше, когда на поле нет Неймара.

«Мбаппе лучше без Неймара? Нет, мы не можем поддаться этим историям, я вижу, что люди говорят… мы должны прекратить эту чушь. Нам всегда хочется иметь лучших игроков. Если вы спросите Килиана, я думаю, он тоже предпочитает, когда рядом с ним Неймар. Килиан сделал всё правильно в матче с «Барселоной» другие игроки также были важны в той встрече. Когда у команды все хорошо, индивидуальности больше выделяются», — приводит слова Маркиньоса Globo Esporte.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счётом 4:1. Мбаппе оформил хет-трик. Неймар пропустил эту встречу из-за повреждения.