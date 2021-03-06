Маркиньос: Мбаппе лучше без Неймара? Нет, мы должны прекратить эту чушь

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос ответил на вопрос о том, забивает ли Килиан Мбаппе больше, когда на поле нет Неймара.
«Мбаппе лучше без Неймара? Нет, мы не можем поддаться этим историям, я вижу, что люди говорят… мы должны прекратить эту чушь. Нам всегда хочется иметь лучших игроков. Если вы спросите Килиана, я думаю, он тоже предпочитает, когда рядом с ним Неймар. Килиан сделал всё правильно в матче с «Барселоной» другие игроки также были важны в той встрече. Когда у команды все хорошо, индивидуальности больше выделяются», — приводит слова Маркиньоса Globo Esporte.
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счётом 4:1. Мбаппе оформил хет-трик. Неймар пропустил эту встречу из-за повреждения.
- 6 марта 2021
-
04:38
-
04:19
-
03:56
-
03:37
-
03:17
-
02:39
-
02:20
-
02:02
-
01:47
-
01:00
-
00:39
-
00:38
-
00:25
- 5 марта 2021
-
23:58
-
23:38
-
23:36
-
23:07
-
22:55
-
22:36
-
22:25
-
21:59
-
21:43
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:07
-
20:43
-
20:32
-
20:26
-
20:19
-
20:08
-
19:44
-
19:25
-
19:23