Бывший спортдиректор «Зенита» Корнеев рассказал о несостоявшемся трансфере Дибалы

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
«Я не то чтобы вёл переговоры, но узнавал о цене на игрока, когда он ещё играл за «Институто». Тогда он стоил порядка € 4 млн. Для него Россия не была приоритетом в плане развития карьеры, но если бы «Зенит» сделал предложение, думаю, оно было бы рассмотрено. В тот момент решили по нему не двигаться. Точнее, вообще не было никакого решения, оставили на поток», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
В сезоне-2020/2021 Пауло Дибала провёл в составе «Ювентуса» 16 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит» пройдёт 8 марта на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 16:30 мск.
- 6 марта 2021
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