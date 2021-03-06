Леманн: Нойер превосходит Буффона минимум на две головы

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн поделился мнением о вратаре «Баварии» Мануэле Нойере и голкипере «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне.



«Нельзя сравнивать Буффона и Нойера. Мануэль превосходит Джанлуиджи минимум на две головы. Бундеслига, Примера и АПЛ сильнее Серии А. Сейчас даже спорно утверждать, что у Италии есть лучшие защитники и вратари, как это было раньше», — приводит слова Леманна Il Giornale.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. С 2009 года голкипер защищает цвета сборной Германии. В составе национальной команды Нойер — чемпион мира (2014). Буффон играл за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, а в 2019 году вернулся в туринский клуб из «ПСЖ». В составе сборной Италии Буффон — чемпион мира (2006).