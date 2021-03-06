Александр Кокорин получил повреждение бедра и не сыграет с «Пармой»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил повреждение бедра и не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Пармой», сообщает официальный сайт «фиалок». Игрок начал процесс восстановления и в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
3 марта в матче 25-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой гостей со счётом 2:1. «Рома» набрала 47 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте.
- 6 марта 2021
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