Александр Кокорин получил повреждение бедра и не сыграет с «Пармой»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил повреждение бедра и не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Пармой», сообщает официальный сайт «фиалок». Игрок начал процесс восстановления и в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.



3 марта в матче 25-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой гостей со счётом 2:1. «Рома» набрала 47 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте.