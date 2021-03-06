Болельщики почтили память Розанова, Рондон праздновал первый гол за ЦСКА. Лучшие фото

Сегодня, 6 марта, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:0 и сократил отставание от «Зенита» до двух очков. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

На 38-й минуте встречи нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон успешно реализовал пенальти. Этот гол стал для форварда первым в составе московской команды. На 52-й минуте полузащитник «армейцев» Никола Влашич воспользовался передачей Рондона и установил окончательный счёт.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча.



«Победа заслуженная. Очень хорошо оборонялись, не давали сопернику развернуться. 2:0 — это очень хороший для нас результат. Важно было одержать победу после поражения. Надо продолжать путь наверх».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.