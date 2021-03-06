Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Ростов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на матч 21-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Поярков, Хаджикадунич, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Тугарев, Фольмер, Обухов, Турищев, Саплинов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Заболотный, Адамов, Прохин, Бурмистров, Е. Пруцев, Д. Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Волгограде. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча. Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Сочи» на «Чемпионате»

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021