«Ростов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на матч 21-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Поярков, Хаджикадунич, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Павловец, Тугарев, Фольмер, Обухов, Турищев, Саплинов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Заболотный, Адамов, Прохин, Бурмистров, Е. Пруцев, Д. Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Волгограде. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча. Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Сочи» на «Чемпионате»