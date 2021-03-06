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Гол Гайча не помог «Беневенто» обыграть «Специю»

Гол Гайча не помог «Беневенто» обыграть «Специю»
Футбол / Италия 0

В матче 26-го тура итальянской Серии «Специя» сыграла вничью с «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, принадлежащий ЦСКА, впервые вышел в стартовом составе жёлто-красных и забил дебютный гол в итальянской Серии А. На 24-й минуте матча аргентинец открыл счёт. Полузащитник Николас Виола отдал поперечную передачу в штрафную, и Гайч вколотил мяч в правый нижний угол. На 59-й минуте Гайч был заменён. На 71-й минуте счёт сравнял нападающий «Специи» Даньеле Верде.

«Специя» набрала 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (26) находится на 15-м месте. Лидером соревнований является «Интер» (59).

Италия - Серия А. 26-й тур
06 марта 2021, суббота. 17:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 1
Беневенто
Беневенто
0:1 Гайч – 24'   1:1 Верде – 71'
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