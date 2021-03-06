Зидан — о матче с «Атлетико»: «Реал» продолжит бороться за 1-е место, даже если проиграет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от игры с «Атлетико» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

«То, что было раньше — ничего не значит. Это очередной финал, впрочем, как и все оставшиеся матчи. Мы должны побеждать всегда. Но что бы ни случилось — «Реал» продолжит бороться за чемпионство.

В дерби не бывает фаворита. Мы должны показать хорошую игру с первой и до последней минуты, ведь против нас будет играть лидер чемпионата», — цитирует Зидана Marca.

«Атлетико» провёл 24 матча в чемпионате Испании, в которых набрал 58 очков, и занимает 1-е место в таблице. У «Реала» — 25 игр и 53 очка, клуб идёт на 3-м месте. Мадридское дерби состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» завтра, 7-го марта, в 18:15 мск.