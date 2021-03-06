«Севилья» проиграла «Эльче»

В матче 26-го тура испанской Примеры «Эльче» переиграл «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась со счётом 2:1.

На 70-й минуте полузащитник «Эльче» Хосе Гутьеррес, ему ассистировал Фидель Чавес. Спустя шесть минут Гвидо Каррильо увеличил преимущество хозяев, голевую передачу отдал Антонио Барраган. На 90-й минуте нападающий «Севильи» Люк де Йонг отыграл один мяч.

«Эльче» набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (48) находится на четвёртом месте.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомес. Ассистенты — Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный арбитр — Давид Камбронеро Гонсалес.