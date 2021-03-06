Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» проиграла «Эльче»

«Севилья» проиграла «Эльче»
Футбол / Испания 0

В матче 26-го тура испанской Примеры «Эльче» переиграл «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась со счётом 2:1.

На 70-й минуте полузащитник «Эльче» Хосе Гутьеррес, ему ассистировал Фидель Чавес. Спустя шесть минут Гвидо Каррильо увеличил преимущество хозяев, голевую передачу отдал Антонио Барраган. На 90-й минуте нападающий «Севильи» Люк де Йонг отыграл один мяч.

«Эльче» набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (48) находится на четвёртом месте.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомес. Ассистенты — Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный арбитр — Давид Камбронеро Гонсалес.

Испания - Примера. 26-й тур
06 марта 2021, суббота. 18:15 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Гутьеррес – 70'   2:0 Каррильо – 76'   2:1 де Йонг – 90'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021