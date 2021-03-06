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Нобоа, Бурмистров и Заболотный пропустят матч с «Локомотивом»

Нобоа, Бурмистров и Заболотный пропустят матч с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Три футболиста «Сочи» не примут участия в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится 14 марта.

Нападающий Антон Заболотный и полузащитник Кристиан Нобоа не сыграют из-за перебора жёлтых карточек. Хавбек Никита Бурмистров пропустит встречу из-за дисквалификации, так как он получил красную карточку в матче с «Ростовом».

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» поделил очки с «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 0:0. Футболисты «Ростова» нанесли пять ударов по воротам (два — в створ), игроки сочинской команды — восемь ударов по воротам (два — в створ).

«Сочи» в 21 матче набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» сыграл вничью с «Сочи», заканчивающим матч вдесятером
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