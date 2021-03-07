Ибрагимович: если Златан иногда ошибается, то и вы можете. Неудачи — это часть успеха

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выступил с речью в заключительный день музыкального фестиваля в Сан-Ремо.

«Все знали Златана и до этого фестиваля. Так почему он здесь? Потому что Златан любит испытания, адреналин. Если вы не испытываете себя — вы не сможете победить

Я сыграл 945 матчей в своей карьере и большую часть из них выиграл, но не все. Я взял множество трофеев, но также упустил несколько.

Я — Златан, даже если не побеждаю в каждой игре. Я остаюсь Златаном, побеждая или проигрывая. Я забил много мячей, но несколько не забил. Меньше, чем несколько.

Неудача — не противоположность успеху, а его часть. Ничего не делать — вот самая большая неудача. Если Златан иногда ошибается, то и вы можете. Суть в том, чтобы становиться лучше каждый день, прикладывая усилия, проявляя настойчивость, сохраняя концентрацию.

Я на этом фестивале для того, чтобы сказать вам: вы можете быть Златаном в какой-то мере. Спасибо Италии, моему второму дому», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.