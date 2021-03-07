Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» стал клубом, который уважают

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил стабильность результатов английского клуба в последнее десятилетие.
«Важнее всего то, что выиграв трофей, „Манчестер Сити“ в следующем сезоне вновь борется за него. После чемпионского титула в АПЛ мы не опускались ниже второго места в таблице. Вы видите других чемпионов, которые пытаются попасть в четвёрку лучших, а это означает что у нас есть стабильность, чтобы всё время бороться за титул. Именно так вы становитесь клубом, который уважают.
Один трофей можно выиграть, но мы находимся на вершине долго. И это то, чем я горжусь больше всего. „Манчестер Сити“ участвует во всех соревнованиях и борется за победу в АПЛ. Надеюсь, мы пройдём в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом году, но если мы попадём на турнир в следующем сезоне, это будет означать, что мы лучший клуб», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
- 7 марта 2021
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