Пирло рассказал, почему предоставил Роналду отдых в матче с «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о причинах, по которым нападающий Криштиану Роналду начал матч 26-го тура итальянской Серии А с «Лацио» на скамейке запасных.

«Криштиану провёл восемь или девять игр подряд без замен, мы с ним договорились об отдыхе в матче с «Лацио» заранее.

Роналду — это дополнительное преимущество. Парни сделали то, что должны были сделать без него. Криштиану уже забил 20 голов. Это нормально, что забили и другие», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» в 25 встречах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Во вторник, 9 марта, подопечные Андреа Пирло встретятся с «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился со счётом 2:1 в пользу португальцев.