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«Спартак» — «Краснодар»: Понсе забил пятый гол

«Спартак» — «Краснодар»: Понсе забил пятый гол
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил пятый гол москвичей в матче с «Краснодаром».

На 76-й минуте Крал исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки во вратарскую, где Понсе сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Первый гол в матче Александр Соболев забил на 2-й минуте. Спустя шесть минут преимущество «Спартака» увеличил Промес. На 61-й минуте Соболев оформил дубль. Четвёртый гол москвичей забил Джордан Ларссон.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

«Спартак» в 20 матчах набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.

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