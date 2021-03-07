Хинкель: «Спартак» рад не только результату, но и общему представлению

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (6:1).

«Мы очень-очень счастливы, рады не только результату, но и общему представлению, которое устроили ребята. С самого начала выкладывались на 100%, классный матч. Давление перед игрой было большим, но подготовка такой же. У команды была правильная реакция: высоко прессинговали, забили дважды. Потом нам немного везло, но если так играть, как мы с начала, то везение логично», — передаёт слова Хинкель корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.