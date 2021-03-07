Хинкель: «Спартак» рад не только результату, но и общему представлению
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (6:1).
«Мы очень-очень счастливы, рады не только результату, но и общему представлению, которое устроили ребята. С самого начала выкладывались на 100%, классный матч. Давление перед игрой было большим, но подготовка такой же. У команды была правильная реакция: высоко прессинговали, забили дважды. Потом нам немного везло, но если так играть, как мы с начала, то везение логично», — передаёт слова Хинкель корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Рекомендуем вам
- 7 марта 2021
-
21:58
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:43
-
21:38
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
19:51
-
19:36
-
19:36
-
19:32
-
19:32
-
19:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам