Хинкель: в прошлом матче «Спартак» проиграл «Динамо», поэтому теперь они фавориты

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после матча с «Краснодаром» (6:1) поделился ожиданиями от матча с «Динамо».
«Мы играли по нашей старой схеме, она детально знакома ребятам. Но другая схема остаётся на вооружении. Что касается моментов у наших ворот, то мы играли против сильного соперника, который играл в Европе. А что касается схемы, то теперь можем играть и так, и так.
Мы только закончили этот матч, о «Динамо» пока не думали. Работа была хорошей, каждый соперник разный, сегодня в группе атаки забили все, поэтому решение, кто выйдет на матч с «Динамо», будет приниматься перед матчем.
Если бы не тот 11-метровый удар с «Динамо», то непонятно, как шла бы игра. У «Динамо» не было подходов. Но мы им проиграли, поэтому они фавориты», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 7 марта 2021
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