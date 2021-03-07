Лапорта лидирует в голосовании на выборах президента «Барселоны»

Согласно опросу среди проголосовавших, Жоан Лапорта лидирует на выборах президента «Барселоны», сообщает Sport.es со ссылкой на TV3.

За Лапорту проголосовали 58,3% опрошенных. Виктор Фонт набрал 31,3%, Тони Фрейша — 9,3%. В экзит-полле приняли участие 4 тысячи человек. Предварительные результаты не учитывают 20663 голоса, полученные «Барселоной» по почте.

В качестве кандидатов в президенты клуба были утверждены Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».



Напомним, изначально проведение выборов было запланировано на 24 января. Власти Каталонии сообщили клубу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами.



Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.