Месси и Бускетс проголосовали на выборах президента «Барселоны»

Сегодня, 7 марта, проходят выборы президента «Барселоны». Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс уже побывали на избирательном участке и отдали свой голос, сообщает Mundo Deportivo.



В качестве кандидатов в президенты клуба были утверждены Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».

Напомним, изначально проведение выборов было запланировано на 24 января. Власти Каталонии сообщили клубу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами.

Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.