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«Марсель» проиграл клубу 4-го дивизиона Франции и вылетел из Кубка

«Марсель» проиграл клубу 4-го дивизиона Франции и вылетел из Кубка
Футбол / Франция 0

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Кане Руссийон» переиграл «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Жильбер Брютуа» в Перпиньяне и завершилась со счётом 2:1.

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Кане Руссийон» Жереми Постераро. Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик сравнял счёт. Хавбек хозяев Йоан Бай забил победный гол.

«Кане Руссийон» выступает в четвёртом по силе дивизионе чемпионата Франции — Националь 2. После 9 туров команда занимает 12-е место в таблице лиги.

26 февраля «Марсель» возглавил бывший главный тренер бразильского «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли, который подписал контракт с «Марселем» до июня 2023 года. Кроме того, президента «Марселя» Жака-Анри Эйро сменил Пабло Лонгория, который с августа работает директором клуба.

Кубок Франции. 1/16 финала
07 марта 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Кане Руссийон
Кане-ан-Руссийон
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Posteraro – 21'   1:1 Милик – 38'   2:1 Bai – 71'
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