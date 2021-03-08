«Марсель» проиграл клубу 4-го дивизиона Франции и вылетел из Кубка
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Кане Руссийон» переиграл «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Жильбер Брютуа» в Перпиньяне и завершилась со счётом 2:1.
На 21-й минуте счёт открыл полузащитник «Кане Руссийон» Жереми Постераро. Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик сравнял счёт. Хавбек хозяев Йоан Бай забил победный гол.
«Кане Руссийон» выступает в четвёртом по силе дивизионе чемпионата Франции — Националь 2. После 9 туров команда занимает 12-е место в таблице лиги.
26 февраля «Марсель» возглавил бывший главный тренер бразильского «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли, который подписал контракт с «Марселем» до июня 2023 года. Кроме того, президента «Марселя» Жака-Анри Эйро сменил Пабло Лонгория, который с августа работает директором клуба.
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