Червиченко: Тедеско сидел с Федуном, постоянно их показывали. Может, заявление готовят

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал совместное нахождение владельца клуба Леонида Федуна с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско на трибунах во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (6:1).
«Тедеско сидел с Федуном, постоянно их показывали. Не знаю, к чему такое братание у всех на глазах. Может, специально попросили почаще показывать, может, какое-то заявление готовят. Обычно Тедеско сидел отдельно, а тут… Я с самого начала говорил, что Тедеско исполняет спектакль, чтобы отжать себе кусок пирога под названием «трансферы», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
- 8 марта 2021
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