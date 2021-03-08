«Ужас и колхоз». Червиченко поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Краснодар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).
«Матч был очень весёлый. Я смеялся, будто хорошую комедию посмотрел. Если говорить именно о футбольном мастерстве, то игра – просто ужас и колхоз. Отвратительно. У меня впечатление, что детская оборона «Ростова» в матче с «Сочи», когда они проиграли 1:10, проявила себя лучше, чем защита «Спартака» и «Краснодара».
Просто у красно-белых хорошо сыграло нападение, и ему чуть больше повезло до счёта 3:1, а потом «Краснодар» рассыпался. У меня была иллюзия, что Мусаева незаслуженно ругают, но этот матч… Дальше и хуже уже некуда. Меня сразу насторожило, что Ионов играл сзади. Ну и Чернов: он очень много привозит. Вроде играет ничего, а потом как привезёт – и похороны. При 2:1 он же привёз третий гол, который закончил матч для «Краснодара».
Колхоз колхозом, но у «Краснодара» просто худшая защита в лиге. Ну и вратарь молодой, конечно. Над ушами пустил, в рамке стоит вместо выхода. Дальше уже некуда. А «Спартак» — молодцы. Нападение у них хорошее. Почувствовали, что соперник мёртв, полетели вперёд. Мусаева можно выгонять только за четвёртый гол, когда вся команда ушла в атаку и Ларссон убежал. Матч был проигран тренером ещё к 10-й минуте, а дальше просто было убийство», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
- 8 марта 2021
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