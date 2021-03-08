Комиссия РФС признала, что футболиста «Рубина» ошибочно удалили в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
После матча «Спартак» — «Рубин» (0:2) гости обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Лапочкина в двух эпизодах: вынесение предупреждения (четвёртое в сезоне) защитнику Сильвие Бегичу на 26-й минуте и вынесение второй жёлтой карточки полузащитнику Оливеру Абильгору на 71-й минуте.
«Судья правильно вынес предупреждение Бегичу на 26-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» совершил безрассудный фол, наступив в игровом эпизоде на ногу соперника.
Судья ошибочно вынес вторую жёлтую карточку Абильгору на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
- 8 марта 2021
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