Гол Смолова помог «Локомотиву» разгромить тульский «Арсенал» в матче РПЛ

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал «Локомотив». Матч прошёл на стадионе «Арсенал» в Туле и завершился со счётом 0:3.
Командам не удавалось открыть счёт вплоть до середины второго тайма. На 71-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд благодаря голу нападающего Фёдора Смолова, для которого эта встреча стала первой за четыре месяца. Спустя всего четыре минуты гости удвоили преимущество усилиями защитника Мурило. На 85-й минуте форвард московской команды Рифат Жемалетдинов довёл счёт до разгромного.
«Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Арсенал» (14) продолжает находиться в зоне вылета, на 15-й строчке.
- 8 марта 2021
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