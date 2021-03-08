Президент «Олимпика»: в украинский футбол вернулся системный беспредел!

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин сделал заявление по поводу инцидента после матча с донецким «Шахтёром». Гельзин в эфире употребил нецензурные слова в адрес судьи и главы комитета арбитров УАФ.

«Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи грозится мне, как президенту «Олимпика», от имени КДК наказанием за эмоциональную оценку событий, произошедших в субботнем матче УПЛ с участием нашей команды. Не вижу ни смысла, ни необходимости как-либо оправдываться перед этим деятелем, отстроившим в украинском футболе пирамиду судейской управляемой вседозволенности. Но считаю своим долгом принести извинения всем, кто, живя футболом, все же стремится избегать столь жестких и нелицеприятных высказываний, тем более – на широкую публику.



Поверьте, я и сам не являюсь показным, бравирующим матерщинником, это действительно не мой способ выражения мыслей. Но когда на моих глазах и во всех смыслах – за мой же счет – арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдёт им с рук, тут всякому терпению однажды наступит предел.



Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного: в украинский футбол вернулся системный беспредел! Для меня не так уж важно – работают ли судьи в угоду какой-либо одной отдельно взятой команде, либо карают нас, своих жертв, по жребию или по озарению синьора Лучи. Главное – беспредел вернулся!



Это очевидно всем – футболистам и тренерам, журналистам и болельщикам, тем специалистам и экспертам, чьё око не замылено раболепной преданностью и заискиваниями перед устроителями настоящего футбольного насилия. Но в первую очередь демонстративность произвола совершенно очевидна нам – тем, кто, несмотря на суровость реалий, всё же изыскивает и находит возможности для обеспечения нормальной жизнедеятельности на Украине профессиональных футбольных клубов и лиг. А это всё более сомнительное удовольствие по-прежнему не из дешёвых.



И когда мы – реальные, а не мнимые организаторы футбольного действа – становимся свидетелями подобных, всё более явных фактов организованного судейского насилия над своими командами, даже в наших, закаленных временем и испытаниями, венах вскипает кровь! И однажды приходит понимание – бесконечно терпеть всё это просто невозможно.



Только в текущем сезоне из моих коллег и партнеров по футбольному цеху на крик отчаяния вынужденно срывались – перечисляю в хронологическом порядке – владелец «Агробизнеса» Олег Собуцкий, впоследствии пожизненно дисквалифицированный; президент «Динамо» Игорь Суркис, одним из первых заявивший о системном характере проблемы; Александр Поворознюк, уже подумывающий об уходе из «Ингульца»…



Неужели все мы – враги футболу? Неужели основная наша цель и побудительный мотив – не удерживать на плаву свои клубы, тем самым по мере сил и возможностей содействуя развитию украинского футбола, а скандалить и разваливать его? Ответы на эти вопросы очевидны для всех, кто в самом деле любит футбол и беспокоится о нём…



По моему глубокому убеждению, до определенной поры не столь очевидно было иное – нам, представителям футбольных команд, вне зависимости от клубной принадлежности и внутриклубного ранга, не оставляют иного выбора, каждого из нас откровенно и недвусмысленно провоцируют, раз за разом подталкивая к эмоциональным выплескам. Причём те, кто делает это, уверены в своей безнаказанности. Прячась за свой монопольный статус – карать и наказывать – они наивно полагают, что так будет всегда. Что мы вечно будем вынуждены кормить их – самодовольных футбольных трутней…



Позволю себе разочаровать г-на Лучи и его «синьорат»: системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального. Те, кто все эти годы вкладывал в него свои души, инвестировал средства, постепенно осознают глубину проблемы. Уверен, за этим пониманием непременно последуют и действия! Разумеется, выверенные как по своей сути, так и по изяществу формы», — говорится в заявлении президента «Олимпика».