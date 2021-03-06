Президент «Олимпика» Д употребил нецензурные слова в адрес судьи после матча с «Шахтёром»
Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин остался недоволен работой главного судьи Юрия Иванова в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги с «Шахтёром» (0:1). Владислав вмешался в послематчевое интервью главного тренера «Олимпика» Юрия Калитвинцева.
«Скажи, что судья — плохой человек (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), оторвал бы ему голову. Что ты стесняешься? Что вы все молчите? 93 процента зрителей видели гол по телевизору. Чистый гол отменяется. Меняйте их всех», — сказал Гельзин в послематчевом интервью для телеканала Футбол 2.
Донецкий «Олимпик» в 16 играх набрал 17 очков и идёт на 8-м месте в таблице украинской Премьер-лиги. У «Шахтёра» 17 игр и 36 очков, клуб занимает 2-е место.
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