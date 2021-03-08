«Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Доусон, Диоп, Форнальс, Райс, Соучек, Лингард, Бенрахма, Антонио.



Запасные: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Джонсон, Лансини, Боуэн, Ноубл, Одубеко.



«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Льоренте, Филлипс, Рафаэл, Робертс, Клих, Коста, Бэмфорд.



Запасные: Каприле, Берарди, Дэвис, Дженкинс, Поведа, Хаггинс, Алиоски, Харрисон, Родриго.



Подопечные Марсело Бьельсы в 26 матчах набрали 35 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (45) — на 7-м месте.



Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 11 декабря 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 2:1.