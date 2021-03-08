Анри: хотел бы тренировать «Арсенал» или «Барселону», но пока это утопия

Легендарный форвард лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри высказался на тему возможной работы главным тренером в одной из этих команд.
«Послушайте, если вы спросите болельщика «Арсенала», не хочет ли он когда-нибудь тренировать любимый клуб, он ответит положительно. Если я спрошу фаната, хочет ли он однажды забить за «Арсенал», он ответит да. Когда мы обсуждаем такие вещи – это все утопия. Люди увлекаются, когда я говорю, что это мой клуб, но у меня это в крови – я фанат «Арсенала».
Так что если вы спросите, хочу ли я однажды возглавить «Арсенал», то я отвечу — да. Если вы спросите, хочу ли я стать в «Арсенале» ответственным за экипировку, я отвечу да. Если вы спросите, хочу ли я стричь газон на «Эмирейтс», я отвечу да.
Да, я сплю и вижу, как работаю на благо «Арсенала». Но когда ты просыпаешься, вокруг реальный мир. Хотел бы я тренировать «Арсенал»? Да. Хотел бы я тренировать «Барселону»? Да. Хотел бы я снова сыграть за «Арсенал»? Да, но реальность такова, что я не могу!
Я всё ещё учусь тренерским азам. Я хочу приносить пользу команде, которую буду тренировать. Я сосредоточен на том, что мне подвластно, а остальное – это утопия», – приводит слова Анри FourFourTwo.
Тьерри Анри с 1999 по 2007 год, а также с января по февраль 2012 года выступал за «канониров». Именно из «Арсенала» он в 2007 году перешёл в «Барселону», отыграв на «Камп Ноу» три сезона.
- 8 марта 2021
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