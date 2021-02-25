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Тьерри Анри ушёл с поста главного тренера «Монреаля» по семейным обстоятельствам

Тьерри Анри ушёл с поста главного тренера «Монреаля» по семейным обстоятельствам
Футбол / Прочие турниры 0
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Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри уходит с поста главного тренера по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба канадского клуба.

«Принял это решение с тяжёлым сердцем. Прошлый год был для меня чрезвычайно сложным. Из-за пандемии я не мог видеться со своими детьми. Разлука — слишком большая нагрузка для меня и моих детей. Мне очень грустно, но я должен вернуться в Лондон и покинуть «Монреаль». Я хотел бы поблагодарить болельщиков, игроков и весь персонал этого клуба, которые помогли мне почувствовать себя желанным гостем», — приводит слова Анри пресс-служба «Монреаля».

Тьерри Анри был назначен главным тренером «Монреаля» 14 ноября 2019 года. В 2020 году он вывел команду в плей-офф MLS впервые с сезона 2016 года. Под его руководством команда также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

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