Анчелотти: «Челси» играл лучше нас. Они заслужили победу

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение «ирисок» в матче 27-го тура АПЛ с «Челси» (0:2).



«Футболисты «Челси» играли лучше нас. Они заслужили победу. Мы хорошо оборонялись в течение 30 минут, но когда они открыли счёт, нам стало трудно играть. Мы играли с очень хорошей командой.



Джордан Пикфорд молодец. Что касается пенальти, то он мог сыграть лучше, но это не меняет результата. Я думаю, что судья верно назначил одиннадцатиметровый.



Мы выполняли план на матч только в первые 30 минут. У нас было не так уж много возможностей. У Ришарлисона был шанс забить, но мы должны быть честными, что сегодня мы были не на одном уровне с «Челси». Мы не можем играть в открытый футбол в матче с такой командой. Планировали играть так же, как играли с «Ливерпулем», но в той встрече мы забили первыми.



Мы хотим бороться за еврокубки. Попадание туда будет хорошим результатом для нас. Мы будем бороться до последнего матча. Сегодня мы разочарованы этим поражением, но для нас не случилось никакой трагедии. Мы с нетерпением ждем следующего матча», — цитирует Анчелотти BBC.

Видео второго гола «Челси» в матче с «Эвертоном»

«Челси» набрал в 28 матчах 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (46) — на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.