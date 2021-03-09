Эдегор: переход в «Реал» в 16 — это слегка безумно. Не до конца осознавал, что происходит

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, в настоящее время выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», поделился воспоминаниями о переходе в «Королевский клуб» в 2015 году, когда ему было 16 лет.



«Это было слегка безумно, если честно. Я не до конца осознавал, что происходит, потому что был ребёнком. Я всегда ожидал от себя большего, чем остальные. Самое трудное — сделать так, чтобы я сам был доволен собой. На футболистов «Реала» всегда возлагают большие надежды, и этому нужно соответствовать, если хочешь играть в такой большой команде», — приводит слова Эдегора AS.



Эдегор перебрался в «Арсенал» в зимнее трансферное окно, аренда рассчитана до лета этого года. В составе «канониров» 22-летний норвежский хавбек провёл 6 матчей в английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Артета надеется, что Эдегор останется в «Арсенале» на постоянной основе