Эдегор: переход в «Реал» в 16 — это слегка безумно. Не до конца осознавал, что происходит

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, в настоящее время выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», поделился воспоминаниями о переходе в «Королевский клуб» в 2015 году, когда ему было 16 лет.
«Это было слегка безумно, если честно. Я не до конца осознавал, что происходит, потому что был ребёнком. Я всегда ожидал от себя большего, чем остальные. Самое трудное — сделать так, чтобы я сам был доволен собой. На футболистов «Реала» всегда возлагают большие надежды, и этому нужно соответствовать, если хочешь играть в такой большой команде», — приводит слова Эдегора AS.
Эдегор перебрался в «Арсенал» в зимнее трансферное окно, аренда рассчитана до лета этого года. В составе «канониров» 22-летний норвежский хавбек провёл 6 матчей в английской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
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