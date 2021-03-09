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Мойес: почему бы «Вест Хэму» не попасть в четвёрку?

Мойес: почему бы «Вест Хэму» не попасть в четвёрку?
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после победы над «Лидс Юнайтед» высказался о шансах «молотобойцев» попасть в лигочемпионскую четвёрку английской Премьер-лиги.

«У нас всё хорошо на данный момент. Мы проводим хороший сезон, но могли бы провести и отличный — это наша цель. Если бы сезон закончился сейчас, я бы сказал, что у нас был хороший год.

Я был разочарован, когда мы покинули четвёрку лучших. Не собираюсь говорить, что мы закончим сезон в топ-4, но почему бы нам не вернуться туда и посмотреть, что мы можем сделать? Какое-либо место в верхней части лиги станет сильным сезоном для «Вест Хэма», — приводит слова Мойеса Sky Sports.

«Вест Хэм» сейчас располагается на 5-м месте в АПЛ, отставая от «Челси» на два очка, но опережая «синих» по потерянным.

«Вест Хэм» второй раз в сезоне обыграл «Лидс Юнайтед»
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