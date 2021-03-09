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Неймар не сыграет против «Барселоны» в ответном матче Лиги чемпионов

Неймар не сыграет против «Барселоны» в ответном матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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«Пари-Сен Жермен» сообщил, что Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Бразильский форвард возобновил частичные тренировки с общей группой на прошлой неделе и продолжит индивидуальную восстановительную работу, сообщил клуб на своём сайте. Напомним, что Неймар получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0), состоявшемся 11 февраля.

Также в составе «ПСЖ» продолжает восстановление и индивидуальные тренировки Хуан Бернат, а Мойзе Кин по-прежнему находится в изоляции из-за коронавируса. Кроме того, в сегодняшней тренировке парижан по личным причинам не принял участие Серхио Рико.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт 10 марта. Начало — в 23:00 мск. Напомним, в первом матче на «Камп Ноу» французский клуб разгромил испанцев 4:1.

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