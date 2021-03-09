Источник: Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с итальянским клубом, сообщает Corriere della Sera.



По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2021/2022 с зарплатой в € 7 млн. Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня этого года.



В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 14 матчах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее появилась информация, что форвард в ближайшее время вернётся в сборную Швеции, за которую выступал с 2001 по 2016 год.

«Милан» в 26 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (62).