Источник: Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с итальянским клубом, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2021/2022 с зарплатой в € 7 млн. Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня этого года.
В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 14 матчах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее появилась информация, что форвард в ближайшее время вернётся в сборную Швеции, за которую выступал с 2001 по 2016 год.
«Милан» в 26 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский «Интер» (62).
Ибрагимович: если Мальдини захочет, чтобы я остался в «Милане», то я готов
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