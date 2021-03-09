«Порту» открыл счёт в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом». Туринцы близки к вылету

«Порту» открыл счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом». На 19-й минуте полузащитник португальской команды Сержиу Оливейра реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после нарушения защитника туринцев Мериха Демирала в штрафной площади своей команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Порту».



Матч проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Бас Нейхейс.



Первая встреча завершилась неожиданной победой португальской команды со счётом 2:1. На пути к плей-офф «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».