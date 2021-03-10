Пепе: «Порту» полностью заслужил пройти «Ювентус». Трудно описать, как мы сражались

Защитник «Порту» Пепе высказался о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам ответного матча 1/8 финала с «Ювентусом» (2:3 ДВ).



Напомним, в первой встрече «драконы» на своём одолели туринцев со счётом 2:1. Таким образом, в следующий раунд португальская команда прошла благодаря правилу выездного гола.



«Сегодня ключевую роль сыграли наши командные действия, и мы полностью заслужили выход в 1/4 финала. Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером. Сегодня все мы показали характер. Ребята были полностью сконцентрированы на решении общей задачи.



Что касается второго гола Оливейры, да, это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов. Нам повезло. Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться. Когда мы играем с такой строгостью и страстью, нас очень трудно победить, с кем бы мы ни сражались. Все в команде заслуживают поздравлений», — цитирует Пепе пресс-служба УЕФА.

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