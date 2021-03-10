Онопко: Васин — это защитник от бога с данными Беккенбауэра

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что мешает защитнику красно-синих Виктору Васину.
«Васин — это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки. Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА», — цитирует Онопко «Спорт-экcпресс».
- 10 марта 2021
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