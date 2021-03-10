«Галатасарай» расторг контракт с игроком за критику поля на стадионе

«Галатасарай» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Юнесом Беланда.



Причиной расторжения соглашения стали негативные высказывания 31-летнего марокканского футболиста о состоянии поля на домашнем стадионе «Галатасарая» после матча с «Сивасспором» (2:2).



«На таком поле непросто играть. Руководство «Галатасарая» должно найти решение. Они должны заботиться о состоянии поля. Они знают, что мы здесь играем в футбол. Следует выполнять свою работу должным образом. На базе клуба поле лучше, разве это нормально?» — сказал Беланда.



В нынешнем сезоне Беланда принял участие в 22 матчах чемпионата Турции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее Беланда играл за «Монпелье», киевское «Динамо», «Шальке» и «Ниццу».