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«Милан» на последних минутах вырвал ничью в матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»

«Милан» на последних минутах вырвал ничью в матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига Европы 0
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Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.

В первом тайме «Милан» забил два гола, но ни один из них не был засчитан. Первое взятие ворот отменили по причине офсайду у Рафаэла Леау, второе — из-за того, что Франк Кессье перед ударом подработал мяч рукой. У «Манчестер Юнайтед» до перерыва голевых моментов не было.

Вторую половину встречи «красные дьяволы» начали с быстрого взятия ворот. Гол на 50-й минуте забил вышедший на замену 18-летний ивуарийский нападающий «МЮ» Амад Диалло Траоре. Однако «Милан» не сдался и в компенсированное время сравнял счёт. На 90+2-й минуте гол забил центральный защитник Симон Кьер. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Ответная встреча команд состоится через неделю, 18 марта. Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 20:55 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Траоре – 50'   1:1 Кьер – 90+2'
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