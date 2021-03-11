«Милан» на последних минутах вырвал ничью в матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 11 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.

В первом тайме «Милан» забил два гола, но ни один из них не был засчитан. Первое взятие ворот отменили по причине офсайду у Рафаэла Леау, второе — из-за того, что Франк Кессье перед ударом подработал мяч рукой. У «Манчестер Юнайтед» до перерыва голевых моментов не было.

Вторую половину встречи «красные дьяволы» начали с быстрого взятия ворот. Гол на 50-й минуте забил вышедший на замену 18-летний ивуарийский нападающий «МЮ» Амад Диалло Траоре. Однако «Милан» не сдался и в компенсированное время сравнял счёт. На 90+2-й минуте гол забил центральный защитник Симон Кьер. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Ответная встреча команд состоится через неделю, 18 марта. Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.